山菜採りや家庭菜園が楽しいこの頃になると決まって世間を騒がせるのが、有毒な植物を食用と間違えて食べてしまう食中毒のニュース。 【写真】見た目はそれほど変わらないだけに、素人判断は禁物です 今、Xで注目を集めているのは、「どれがニラかわかりますか？」とのコメントとともに投稿された、ニラと非常によく似た植物を並べて比較した画像。 形状の異なる4種類の葉が並べられており、その微妙な差異を学ぶことがで