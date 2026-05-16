将棋の伊藤園お〜いお茶杯第67期王位戦 挑戦者決定リーグ白組プレーオフ1回戦が5月15日に東京・千駄ケ谷の将棋会館で行われ、伊藤匠二冠（叡王、王座、23）が藤本渚七段（20）に千日手指し直しの末に勝利し、プレーオフ決勝戦への進出を決めた。次戦では古賀悠聖六段（25）と対戦する。【映像】伊藤二冠がプレーオフ決勝進出を決めた瞬間藤井聡太王位（竜王、名人、棋聖、棋王、王将、23）への挑戦権を争う“王位リーグ”が進