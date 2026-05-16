警視庁は5月5日、東京都台東区のアメ横などの飲食店街で、無許可の路上営業の一斉摘発に乗り出した。「アメ横クリーンアップ作戦」と名付けられた、この取り締まり。【画像】「約半数が日本人オーナーではない」責任者不明のお店が増えた…近年、路上に勝手にテーブル席を設けて営業する店が後を絶たず、通行人や緊急車両の妨げになると問題視されていた。©masy/イメージマート「上野警察署管内では、『テーブルが邪魔で