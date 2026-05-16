【SVリーグ】サントリーサンバーズ大阪 3ー1 大阪ブルテオン（5月15日・男子CS決勝）【映像】ギャルモデルを“驚愕”させた超絶レシーブ男子バレーでリベロが繰り出した異次元の衝撃レシーブにバレー好き“ギャルモデル”が「無理！届かないまず私」と“驚愕”。放送席も興奮した様子だった。大同生命SVリーグ男子のチャンピオンシップ（CS）ファイナルの第1戦が行われ、レギュラーシーズン2位の大阪ブルテオンは同1位のサント