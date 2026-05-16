SNSでライフハック術を公開しているじみーさん（@jimmy_no_kurashi）が、16日までに自身のインスタグラムを更新。100円ショップのアイテムを使ってできる簡単“マグネット収納7選”を紹介した。【写真一覧】「便利すぎる〜〜」100円アイテムでできる「マグネット収納7選」【マグネット収納7選】1：玄関スペースの活用玄関の収納棚につっぱり棒（マグネットは付けられるタイプ）を設置し、そこにマグネットフックをつければ、「鍵