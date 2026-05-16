仮橋を再設置福島県南会津建設事務所は2026年5月15日、通行止めにしている国道252号の新潟県境〜只見町間が、22日（金）10時に再開通すると発表しました。【無残…】谷に落ちて変形した「元・出逢橋」を見る（写真）国道252号は、新潟県柏崎市と福島県会津若松市を東西に結ぶ道路です。JR只見線とともに県境の六十里越を越えていきますが、只見川沿いに会津若松を目指す区間は急カーブが多く、全国有数の豪雪地帯でもあります