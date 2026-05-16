はいむるぶしは、新客室「オーシャンフロント・プールヴィラ」を7月15日に新設する。客室はツインとキングの2種類全8室。120平方メートル越える専有面積を有する。インテリアは自然素材のものを採用し、客室のどこからでも眺望を楽しめるレイアウトとした。幅約10メートルの窓からは西表島を正面に望むことができる。各ヴィラのテラスには季節に応じて最適な水温を保つ冷却・昇温機能付きプールを設けた。隣り合う2つの客室を室内