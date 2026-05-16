実はおと週でピッツァを特集するのは、超久しぶり。ここぞとばかりに気合い入れて探してみたら、あるわあるわ、注目店や新店に、名店の数々！あまりのおいしさとそれぞれの個性に衝撃を受けた渾身のピッツァ特集となりました。今回は東京と神奈川で注目すべき4軒をご紹介。ブラボ〜！【2022年10月OPEN】ワインによく合う季節の野菜を使ったピッツァが魅力『PIZZA LINDA（ピッツァ リンダ）』＠蔵前この店は、小さな厨房に薪窯がど