ギャンブル好き芸人としても知られるお笑いトリオ、インスタントジョンソンのじゃい（54）が15日までにブログを更新。嫌悪感を抱いた、過去の出来事を明かした。じゃいは「胸糞7年前くらいかな。コロナ前ではあった。知り合いの紹介でとある1人の男性と知り合った。初見で遊び人と分かるような雰囲気」と書き出し「1ケ月も経たない頃、その男性から、自分の誕生日パーティーに招待しますので来ませんか？とLINEが。行けたら顔出