中国の次なる「キャンペーン」GWの早朝、ベランダにやって来る鳥のさえずりを聴きながらCCTV（中国中央TV）の『朝聞天下』（朝のニュース番組）を付けたら、冒頭から男性アナウンサーが、しかめ面で語り出した。「今年は東京裁判が開廷して80周年にあたり、『法をもって紛争を治め、真相をもって平和を護る』をテーマに学術討論会が開かれました」カメラは「反日総書記」と言われた江沢民元総書記の母校・上海交通大学で行われた討