なぜ参政党は、2025年参院選で躍進できたのか。参政党をウォッチし続けてきたライターの黒猫ドラネコさんは「党員全員に『自分が政治を動かしている』と錯覚させる、神谷代表の巧みな言葉のテクニックがあった」という――。※本稿は、黒猫ドラネコ『参政党と大陰謀論時代』（文春新書）の一部を再編集したものです。写真＝共同通信社参政党の神谷宗幣代表＝2026年2月9日午後、国会 - 写真＝共同通信社■熱気に満ちた党員たちの憲