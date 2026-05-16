昨年の映画ヒットをきっかけに、いま改めて注目を集める歌舞伎・女形の世界。『心おどる歌舞伎女形』では人気女形・中村米吉さんに密着し、その美と芸、そして舞台裏までをたっぷり紹介します。中村七之助さんと女形の美を語り合う、貴重な巻頭対談『中村七之助×中村米吉歌舞伎が生み出した美の形』も必読です。 今回は、「第一回はなやか姫姿」から、米吉さんが目指す理想の姫姿を伺い、「姫」が完成するまでの化粧、着付