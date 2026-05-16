警察官を装って不安をあおる古典的な手口が横行する現代の詐欺だが、SNSを通じて、悩みや孤独に入り込むスピリチュアル系の高額商法も目立つようになっている。「今のスピリチュアル業界には、まじめに活動している人もいます。ただ一方で、不安をあおって高額な商品や講座へ誘導する、かなり問題のあるケースも増えていると感じます」そう語るのは、自身も過去にスピリチュアル関連の商材やセミナーに数百万円を投じた経験を持ち