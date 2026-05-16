突然ですが、「科捜研」が何の略か知っていますか？漢字から推測して…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「科学捜査研究所」でした！「科捜研」は「科学捜査研究所」の略称です。科捜研は、都道府県警察に設置されている科学捜査の専門機関です。犯罪捜査において、物証の科学的な分析・鑑定を行うことを主な目的としており、警察の捜査活動を技術面から支えています。具体的な業務としては、血液や体液などのDNA鑑定、