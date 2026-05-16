「アメリカはなぜイスラエルを支援するのか」［著］佐藤雅哉アメリカの保守系コメンテーターで、熱心なトランプ支持者だったタッカー・カールソンが、トランプ大統領と袂（たもと）を分かったという。イラン戦争に反対してのことだが、曰（いわ）く、「トランプはイスラエルの奴隷となった」（ニューヨーク・タイムズ紙、5月2日）。アメリカ・ファーストを主張するMAGA派にとって、米経済を圧迫するイラン戦争は、イスラエル・