約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠改竄や捏造……。『おどろきの刑事司法“犯罪者”の作り方』（村木厚子 著）では、冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態が明かされています。本記事では、〈検察と裁判所は「同罪」である…無実を訴える人を絶望させる、日本の司法が抱える「異常な欠陥」〉に引き続き、拘置所での過酷な独居房生活の様子と、身体拘束が人の心身に及ぼす深刻な後