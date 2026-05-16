「あなたが走ったことないような坂道」［著］有賀未来主人公シンユは日本の高校に通う女の子。幼いころから日本で育ち、日本語しか話せない。同居する養父母はそろって香港出身。なのにシンユには日本語で話しかける。子どものころ何度も訪ねた香港はシンユにとってかけがえのない街。けれど民主化デモが広がるにつれ養父母は香港から遠ざかる。運動のリーダーたちが投獄されると、家族で日本に「帰化しよう」とまで言い出す