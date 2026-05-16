「マングース・ヒストリー」［著］亘悠哉?ドードー鳥?に惹かれると同時に、「絶滅」という言葉を知りショックを受けた幼少期。そんな生物好きの私は、2024年9月の環境省の発表に大変驚きました。「奄美大島のマングース根絶」。その大快挙の秘密を覗（のぞ）ける一冊です。舞台となる奄美大島は東京23区以上の広さ。アマミノクロウサギを筆頭に小動物たちの生態の紹介と写真から、物語は幕を開けます。この小動物たちを捕