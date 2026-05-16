Presiaは5月13日、「男性の恋愛経験についての意識調査」の結果を発表した。調査は2026年5月、20〜30代の婚活・恋活中の女性170名を対象にインターネットで行われた。○経験ゼロ男性は結婚相手の対象になる?「交際経験ゼロの男性は結婚対象になるか」の回答結果「交際経験ゼロの男性は結婚相手の対象になりますか?」と尋ねたところ、回答者の78.8%(134名)が「結婚対象になる」と回答した。「交際経験ゼロ」の男性に対する第一印象