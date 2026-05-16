「思想としての育児」［著］梶谷真司子を育てるとは、めまぐるしく変わる「正解」に振り回される経験でもある。育児にまつわる知に触れるとき、私たちはしばしば、以前は正しいと言われていた実践が実は誤りだったとか、その逆のことを言われて、右往左往してしまう。本書は、江戸時代の育児書を読み解きつつ、それ以降の育児書の記述の変遷にも目を配りながら、育児をめぐる知の諸相を探究するという、貴重な一書である。わ