この春、スマホ決済「AEON Pay」のCMが大量に流れた。辻希美が夫の杉浦太陽や娘の希空とともに『LOVEマシーン』（モーニング娘。）を踊るCMだ。1999年にリリースされた『LOVEマシーン』は、いまも歌い、聴き継がれるスタンダードとなっている。しかし発表当時、ファンの反応は芳しくなかった。鈴木あみとのシングル対決に完敗するなどジリ貧傾向にあったモーニング娘。が、あまりにも奇抜な楽曲を引っ提げて起死回生を図るという構