LE SSERAFIMのユンジンが、神秘的なビジュアルでファンを虜にした。ユンジンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】ユンジン、びしょ濡れ“密着ミニ丈”公開された写真には、タイトなデザインのミニワンピースをまとい、水に浸かりながら撮影に臨むユンジンの姿が収められている。幻想的な照明や濡れた髪がアンニュイなムードを醸し出し、普段の明るくエネルギッシュな姿とのギャップで魅了した。