異国での食体験を通して文化の「多様性」を再発見した、三浦哲哉著『LAフード・ダイアリー』がこの度、講談社文庫で刊行された。文庫化にあたり、三浦さんと同じく、異なる文化的背景を持つ人々との交流を経験することで、日本での生活を見つめなおした経験を持つ翻訳家の村井理子さんに『LAフード・ダイアリー』の魅力を語っていただきました。※ウェブ転載にあたり、一部再編集を行いました。まさかのドタバタ劇⁉ 家族での