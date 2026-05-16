近年、「ライターが食えなくなる」という議論をSNSでよく見かけます。SNS社会の到来やAIの発達で、文筆業として生計を立てていくのが厳しくなる状況を憂いた意見が多くあります。そもそも歴史を振り返ると、「専業作家」が職業として成立したのはここ100年程度のことで、史上の「ボーナスタイム」だったのではないか、と著述家の真鍋厚さんは分析しています。短期連載第3回の内容をお届けします。第1回：「ライターが食えなくなる