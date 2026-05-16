建築コストの高騰などで、右肩上がりが続いている住宅価格。それにともない、住宅ローンの融資期間を最長35年から50年へ延長する金融機関が増えている。そこに落とし穴はないのだろうか？元住宅営業マンで、著書に『住宅業界ぶっちゃけ話』がある屋敷康蔵氏が、「50年ローン」に潜むリスクと、金融機関の思惑を明かす。「住宅ローン50年時代」が現実にお客さまとの打ち合わせで「屋敷さん、これだと毎月の返済が厳しいですよ……