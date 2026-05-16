英国政府が対ロシア追加制裁の対象に、北朝鮮の「松涛園国際少年団野営所」を含めたことを受け、北朝鮮が強く反発している。朝鮮中央通信によれば、北朝鮮外務省報道官は15日、「児童・生徒の教育と成長のための神聖な拠点を政略の標的にした」として英国を非難し、「十分な対応権利を持つ」と警告した。問題となったのは、英国が11日に発表した対ロシア制裁である。ロシアによるウクライナ児童の「強制移送」や「軍事化」に関連し