土曜ゴールデンで鶴瓶とコンビ結成16日、土曜ゴールデン特番で『鶴瓶孝太郎』（テレビ朝日系、18時30分〜20時）が放送される。これは「把瑠都、清水宏保、秋川雅史、カルロストシキら各界スターの気になる今を調査する」というコンセプトの特番だが、注目すべきは笑福亭鶴瓶と小泉孝太郎の冠番組であること。これまで芸人、アナウンサー、アイドル、アスリートらさまざまなタレントとMCを務めてきた鶴瓶が俳優の孝太郎とコンビを組