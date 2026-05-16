『ザワつく！金曜日』（テレビ朝日系）など、キー局の複数番組でレギュラーを務めるお笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄（50）。売れっ子芸人の高橋に「後輩いじめ」疑惑が降って湧いたのは、大型連休中のことだった。5月5日に配信された『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』（ABEMA）で、事務所の後輩にあたるお笑い芸人・中山功太（45）が「10年間ぐらいずっといじめられた先輩がいる」と告発。実名の公表はされなかったが、