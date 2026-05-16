大阪府堺市には、エジプトのクフ王のピラミッド、中国の秦始皇帝陵と並び称される世界の三大墳墓の一つである仁徳天皇陵古墳があるが、何とピラミッドもあるという。「ものの始まり、何でも堺」と言われるけれど、ピラミッドまであるんですか？ということで、早速現地へ向かった。堺のピラミッド？南海電鉄泉北線深井駅から東へ約1キロ。住宅街をとことこ歩いていると、土壁と立派な門が現れた。門の正面奥には、平べったいプリ