「コレ」の正式名称、知っていますか？突然ですが、「ファスナーの動かす部分」の正式名称、知っていますか？服やバッグを開け閉めするとき、ファスナーの上をすーっと移動しているあの部品。実はこの“動く本体”にもちゃんと名前があります。気になる正解は次のページです！答えは・・・「スライダー」でした！スライダーは、ファスナーのギザギザをかみ合わせたり、離したりするために動かす部品です。スライダーの手でつまむ部