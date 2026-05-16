介護されるお年寄りが求めているもの「廃用身」という言葉を知っているだろうか。脳梗塞などで麻痺し、リハビリをしても回復が見込まれない、動かない手足のこと。また、2003年に出版された久坂部羊氏の処女作の題名であり、今月15日より公開された同作映画化のタイトルでもある。今回、『廃用身』（久坂部羊/幻冬舎文庫）について書く前に、版元の幻冬舎の担当編集者、志儀保博氏に「廃用身というのは、医療用語として存在する言