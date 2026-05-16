夢破れ、経営再建ならずスウェーデンのトロルヘッタンにあるサーブ工場に残されていた最後の車両が、オークションに出品されている。これは、2012年のサーブ倒産を契機に誕生したスタートアップ企業NEVSの終焉を意味する。【画像】スウェーデンが誇る名門ブランド、ついに終焉へ【サーブ9-3を詳しく見る】全32枚同社は主に元サーブのエンジニアで構成され、中国の不動産大手・恒大集団（エバーグランデ・グループ）の支援を受け