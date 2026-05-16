アイアンショットが安定せず、「もう一歩、キレがほしい」と感じていませんか？方向は合っているのにピンに絡まない、当たりは悪くないのに距離にムラが出る、そんな違和感のは、インパクトの“位置”にあるかもしれません。 アイアンショットの安定のコツを伊東プロにレッスンしていただきました。 シャフト軸近くで打つとボールを“押せる”！ 同伴者から「アイアンショットがキレキレだね！」といわれるために