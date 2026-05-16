◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 6-3 オリックス（15日、ZOZOマリン）ポケモンとプロ野球12球団がスペシャルタッグを組む「ポケモンベースボールフェスタ2026」。ロッテでは15日からの対オリックス3連戦で開催されています。球場にはロッテのユニホームを着用した6匹のピカチュウが登場。イニング間イベントやヒーローインタビューも盛り上げました。開催初日のお立ち台にあがったのは、同点に追いつかれた直後を無失点に抑え勝利投手