自動車大手７社の２０２６年３月期連結決算が１５日、出そろった。米国の関税政策が響き、最終利益で４社が減益、２社が赤字となった。一方、インド市場が好調なスズキは売上高・最終利益ともに過去最高となった。スズキは２７年３月期の四輪車の世界販売台数でも７・１％増の３５５万台を見込み、計画時点で初めてホンダ（３３９万台）を抜き、２位となる見通しだ。（大塚健太郎、高村真登）４社減益、２社赤字スズキは２６年