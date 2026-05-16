お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（50）が16日までに自身のXを更新。一部のネットユーザーに対し、怒りのコメントをした。宅配ピザのピザーラでは2日、東京・蒲田店において「昨年2月に店舗内にて不適切な言動や悪ふざけをするなどの行為を行い、その様子を撮影した動画をSNS上に投稿し、今般その動画が拡散した事実を確認いたしました。またその際にお客様の個人情報が記載された伝票も撮影、投稿されていることを確認してお