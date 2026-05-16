「タイガース−ブルージェイズ」（１５日、デトロイト）ブルージェイズが選手の球場入りの様子を公開。「４番・三塁」で先発出場する岡本和真内野手は白いシャツに黒い上下のシンプルなスタイルだった。ひときわオシャレ感を漂わせたのは、「３番・一塁」で先発するウラジーミル・ゲレーロジュニア内野手だった。オレンジ色の上下でパンツは奇抜なデザイン。グラウンド上とは違う雰囲気をかもしだしている。ファンは「とて