歌手の荻野目洋子（57）が15日、自身のインスタグラムを更新。シャツをリメイクした衣装を公開した。【写真】ポケットや襟へのこだわり！荻野目洋子のリメイク作品投稿で「ども。ここのところ昼間は暑いのに夕方以降、急変して雨が降るという本当に気温差が激しい陽気。皆さんは元気ですかー？」と呼びかけ。「今日は、とあるイベント出演で野外ステージ、(関係者のみのものになります)衣装は何を着用するか？色々考えつつ久し