近畿日本鉄道は5月3日から4日にかけて、夜行列車「ミッドナイトひのとり」を大阪難波〜近鉄名古屋間で運行しました。関西大手私鉄としては大変珍しい夜行列車だけに、どのように運行されているのか、気になる方も多いと思います。そこで、大阪難波駅から近鉄名古屋行き「ミッドナイトひのとり」に乗車しました。【写真】車内の様子。ここで一晩過ごします満席だけど満席じゃない車内「ミッドナイトひのとり」は大阪難波〜近鉄名古