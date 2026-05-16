オービスと間違えやすい「謎カメラとは」とは2026年5月は大型連休を利用してクルマで遠出を楽しんだ人も多く、高速道路や主要幹線道路では各地で交通量の増加が見られました。長距離ドライブの機会が増えると、運転中に道路上へ設置されたカメラのような装置が気になるという人も少なくありません。【画像】「オービスの見分け方」を画像で見る！（22枚）特に高速道路では、頭上に設置された機械を見つけて「速度違反を取り