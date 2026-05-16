＜全米プロ2日目◇15日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞プロゴルファー世界一を決める戦いは第2ラウンドが進行中。首位から出た久常涼は前半インコースで4ボギー。トータル1オーバー・36位タイで折り返した。〈写真〉松山英樹の大きなトップがポイントだった！松山英樹はすでにホールアウト。4バーディ・1ボギーの「67」と伸ばし、首位と2打差の4位タイにつけている。34位から出た2日目は現地時間午