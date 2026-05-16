新潟市に本社を置く北陸瓦斯は15日、2026年3月期（2025年4月1日～2026年3月31日）の連結決算を発表しました。 売上高は前期比4.3%増の644億3600万円、営業利益は前期比169.4%増の37億9800万円と大幅な増益となりました。 売上高の増加は、小千谷市からガス事業を譲り受けたことによるガス販売量の増加（前期比2.7%増の4億1663万立方メートル）や、2024年10月からのガス料金改定が主な要因です。 営業利益は37億980