アイドルグループ「#Mooove!」のリーダー・姫野ひなのが、15日発売のオール水着ムック『EX大衆特別編集 Sweet Girls vol.8』（双葉社）の表紙＆巻頭グラビアに登場する。【表紙】ドキドキ…鮮やかなピンクの水着をまとい見つめる姫野ひなの“トランジスタグラマー”の異名を持つ姫野は、148センチの小柄なスタイルを生かした存在感で注目を集めている。今回のグラビアでは、鮮やかなピンクの水着姿を披露。青空の下、無防備な