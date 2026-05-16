◇インターリーグエンゼルスードジャース（2026年5月15日アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）の敵地・エンゼルス戦に「1番・DH」で出場する。大谷は13日（同14日）のジャイアンツ戦では、投手専念の出場で7回無失点と好投し3勝目。翌14日の同カードは今季初の欠場で完全休養となった。この日は打者として3試合ぶりにスタメン復帰。古巣戦で、12日（同13日）のジャイアンツ戦以来“打者2