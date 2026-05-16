帰国途中の専用機内で話すトランプ米大統領＝15日（ロイター＝共同）【ワシントン、北京共同】米FOXニュースは15日、トランプ大統領が中国の習近平国家主席と会談後のインタビューで、台湾への武器売却について「（承認）するかもしれないし、しないかもしれない」と述べ、明言を避けたと伝えた。台湾の独立を望まない考えを示した。米国の台湾政策は「何ら変わっていない」とも強調した。台湾が求める米国の防衛支援は不透明