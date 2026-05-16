セクシー女優の瀬戸環奈が、16日までに自身のXを更新。“もぐもぐ”ショットを公開した。【写真】可愛すぎる！もぐもぐショットを公開した瀬戸環奈瀬戸は、チキンにガブリとかみついた写真を添えて「おはよう。今日もお仕事頑張ろうねっ！もぐもぐたくさんご飯食べるぞ〜」と投稿。ファンからは「かわいすぎる」「食べている姿もステキ」「もぐもぐ環奈さん！」などといった感想が相次いで寄せられている。