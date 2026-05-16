きょう16日放送のカンテレ『ウラマヨ！』（毎週土曜後1：00※関西ローカル）では、「外で歩けば0円で楽しい！ウォーキングの新常識SP」を届ける。【番組カット】外でウォーキングを実践するブラマヨら出演者ウォーキングと健康の関係については、京都大学・カリフォルニア大学の研究グループによると、「1日に8000歩を週に1日か2日行うと死亡リスクが低下」との報告があるほか、国立障害者リハビリテーションセンター研究