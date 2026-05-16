富士山の高さ、本当は6000m超え？ 富士山の南に広がる日本一深い駿河湾 富士山の標高は3776m。もちろん日本で最も高い山ですが、見方を変えると「富士山は6000m級の山」と捉えることもできます。カギになるのが、富士山の南に広がる、静岡県の駿河湾です。 駿河湾は、日本で最も深い湾として知られ、最深部はおよそ2500mにも達します。富士山と駿河湾は同じ地域の大きな地形の一部であり、海面を基準にすると、山頂と海底の