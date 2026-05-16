太宰府天満宮は、本殿の124年ぶりの改修に伴い、3年前からこちらの「仮殿」で参拝を受け付けてきました。「浮かぶ森」とも呼ばれた仮殿は5月16日で、その役割を終えることになります。 15日、学問の神様、菅原道真をまつる太宰府天満宮を訪ねました。■中村安里記者「やはり、屋根の上の森が印象的です。3年前と比べると木々が成長していて、周りの森と一体化しているように見えます。」太宰府天満宮の仮殿の屋根にはおよそ60