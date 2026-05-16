今日16日(土)と明日17日(日)は、全国的に晴れて気温が上がります。今日16日(土)は九州を中心に30℃以上の所があり、京都や甲府などでも30℃と季節外れの暑さになる見込みです。明日17日(日)はさらに気温が上がって、名古屋では33℃、東京都心も31℃と、各地で真夏日(最高気温が30℃以上)地点が続出します。この暑さのピークは週明け18日(月)から19日(火)です。暑さで体調を崩さないよう注意が必要です。今日は九州を中心に真夏日に